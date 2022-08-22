Felipe Sanchez Mateos: "Kaybetmeme isteği 1 puanı getirdi" - Son Dakika
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Felipe Sanchez Mateos: "Kaybetmeme isteği 1 puanı getirdi"

22.08.2022 22:22
Felipe Sanchez Mateos: "Kaybetmeme isteği 1 puanı getirdi"

DG Sivasspor deplasmanından son dakikada attığı golle 1 puanla ayrılan Alanyaspor'da Yardımcı Antrenör Felipe Sanchez Mateos maçın ardından konuştu.

DG Sivasspor deplasmanından son dakikada attığı golle 1 puanla ayrılan Alanyaspor'da Yardımcı Antrenör Felipe Sanchez Mateos maçın ardından konuştu. Mateos, "Arkadaşlarımız ikinci yarıdaki performansı, kaybetmeme isteği 1 puanı getirdi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Alanyaspor'da Yardımcı Antrenör Felipe Sanchez Mateos, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mateos, "Geçen haftaki maça benzer bir maç oldu. Bugünde son dakikada beraberliği kurtardık. Sahada iyi bir reaksiyon vardı. 1-2 pozisyon vardı, onları gole çevirebilirdik. Arkadaşlarımız ikinci yarıdaki performansı, kaybetmeme isteği bu 1 puanı değerli kılıyor. Bugün sahada genç oyuncular vardı, bunların gelişimini görmek bizim için önemli" dedi.

"Sivasspor'a Malmö maçında başarılar diliyoruz"

Mateos, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 600. Maçına çıktığını hatırlatarak, "Rıza hocamızın 600. maçıydı bugün, kendisini tebrik ediyoruz. Perşembe günü Sivasspor'un oynayacağı Malmö maçında da dualarımız sizlerle, bu maçtan inşallah galibiyetle ayrılırsınız" ifadelerini kullandı. - SİVAS

YORUMLAR
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Rıza Çalımbay, Süper Lig'deki 600. maçına çıktı Rıza Çalımbay, Süper Lig'deki 600. maçına çıktı Sivasspor'da Max Gradel 2. golünü attı Sivasspor'da Max Gradel 2. golünü attı
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Felipe Sanchez Mateos: 'Kaybetmeme isteği 1 puanı getirdi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Felipe Sanchez Mateos: "Kaybetmeme isteği 1 puanı getirdi" - Son Dakika
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