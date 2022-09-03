Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı

03.09.2022 10:14
Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı

DG Sivasspor ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçının biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu maçında 8 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Biletler ile ilgili kulüpten yapılan açılamada şu ifadeler kullanıldı:

"Karşılaşma için PDF ve e-bilet satışı yapılmaktadır. Passo web sitesinden ve Passo mobil üzerinden bilet alan taraftarlar, biletin PDF çıktısını alarak veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabileceklerdir. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açıktır. Kombineler tüm Avrupa maçlarında geçerli olacaktır. Engelli tribün biletleri Sivas merkez Passolig gişelerinden ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilir."

Bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Alt (1. Kategori): 180 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Bayan Tribün: 30 TL - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivasspor ile Fatih Karagümrük 7. randevuda Sivasspor ile Fatih Karagümrük 7. randevuda Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04:17 Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi
01:30 Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 10:14:47. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement