Dia Saba resmen Sivasspor'da - Son Dakika
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Dia Saba resmen Sivasspor'da

22.08.2022 19:08
Dia Saba resmen Sivasspor'da

DG Sivasspor İsrailli oyuncu Dia Saba'yı 1 yıllığına renklerine bağladı.

DG Sivasspor İsrailli oyuncu Dia Saba'yı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi'nde Al-Nasr forması giyen orta saha oyuncusu Dia Saba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Kasım 1992'de İsrail'in Majd al-Krum kasabasında dünyaya gelen Dia Saba, futbola ülkesinde Beitar Tubruk takımında başladı. Ardından Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva, Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Netanya ve Maccabi Netanya takımında forma giyen Saba, 2020 yılında Çin Süper Ligi ekibi GZ City'ye ardından da BAE ekibi Al-Nasr'a transfer oldu. Dia Saba on numara olarak görev yapıyor.

Kariyerinde 290 maça çıkan Saba, 96 kez gol sevinci yaşadı ve 48 kez de asist yaptı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Maccabi Netanya, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dia Saba resmen Sivasspor'da - Son Dakika

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