Adana Demirspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 3. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 2 mücadelede 1 kez Sivasspor galibiyetle ayrıldı, 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 3. randevuda - Son Dakika

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