Sivasspor'da Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü! - Son Dakika
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Sivasspor'da Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü!

03.09.2022 21:56
Sivasspor'da Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü!

DG Sivasspor'un futbolcusu Uğur Çiftçi, Fatih Karagümrük maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

DG Sivasspor'un futbolcusu Uğur Çiftçi, Fatih Karagümrük maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çiftçi, 6. haftada oynanacak İstanbulspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 0-0 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasının 88. dakikasında Sivas temsilcisinin futbolcusu Uğur Çiftçi, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Yasin Kol tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Çiftçi, oyun dışı kaldı.

Uğur, ligin 6. haftasında oynanacak İstanbulspor maçında görev alamayacak. - SİVAS

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Sivasspor ligdeki 3. beraberliğini aldı Sivasspor ligdeki 3. beraberliğini aldı Fatih Karagümrük: 0-0 Fatih Karagümrük: 0-0
Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü! - Son Dakika

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