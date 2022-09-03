Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 0-0 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasının 88. dakikasında Sivas temsilcisinin futbolcusu Uğur Çiftçi, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Yasin Kol tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Çiftçi, oyun dışı kaldı.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.