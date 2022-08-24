Sivasspor taraftarı Yüksel Kandil, " Muğla 'dan özellikle maç için geldim. Belediyemize Sivasspor'a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yarın destek için tribündeki yerimizi alacağız" dedi.

Sivasspor ile Malmö arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçının tüm biletleri satın alan ve taraftara ücretsiz dağıtan Sivas Belediyesi, taraftarın beğenisini topladı. Sabah saatlerinde Passolig satış noktasına giderek ücretsiz bilet alan taraflar, Sivasspor'un daima yanında yer alan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor taraftarından Malmö maçı biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika

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