Sivasspor taraftarından Malmö maçı biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika
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Sivasspor taraftarından Malmö maçı biletlerine yoğun ilgi

24.08.2022 11:19
Sivasspor taraftarından Malmö maçı biletlerine yoğun ilgi

DG Sivasspor'un Malmö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçı öncesi Sivas Belediyesi'nin tüm biletleri alarak taraftara ücretsiz dağıtması, kırmızı-beyazlı formaya gönül verenler taraftarlardan tam not aldı.

DG Sivasspor'un Malmö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçı öncesi Sivas Belediyesi'nin tüm biletleri alarak taraftara ücretsiz dağıtması, kırmızı-beyazlı formaya gönül verenler taraftarlardan tam not aldı.

Sivasspor ile Malmö arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçının tüm biletleri satın alan ve taraftara ücretsiz dağıtan Sivas Belediyesi, taraftarın beğenisini topladı. Sabah saatlerinde Passolig satış noktasına giderek ücretsiz bilet alan taraflar, Sivasspor'un daima yanında yer alan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.

Sivasspor taraftarı Yüksel Kandil, " Muğla'dan özellikle maç için geldim. Belediyemize Sivasspor'a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yarın destek için tribündeki yerimizi alacağız" dedi.

Biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar heyecanlı olduklarını ve stadı dolduracaklarını söyledi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor taraftarından Malmö maçı biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika

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