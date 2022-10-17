Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de İsrailli futbolcu Dia Saba'dan geldi. Maçın 45. dakikasında topla buluşan Saba, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Kaynak: İHA

Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dia Saba, gol sayısını 5'e yükseltti - Son Dakika

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