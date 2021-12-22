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Dicle Gençlikspor eski günlerine dönmek istiyor - Son Dakika

Dicle Gençlikspor eski günlerine dönmek istiyor

22.12.2021 13:51
Dicle Gençlikspor eski günlerine dönmek istiyor

Diyarbakır'ın köklü takımları arasında bulunan Dicle Gençlikspor eski yıllarına dönmek için kolları sıvarken, Dicle Gençlikspor'un yeni Kulüp Başkanı Cengiz Ayna oldu.

Diyarbakır'ın köklü takımları arasında bulunan Dicle Gençlik spor eski yıllarına dönmek için kolları sıvarken, Dicle Gençlikspor'un yeni Kulüp Başkanı Cengiz Ayna oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır 1. Amatör A Grubunda mücadele eden Dicle Gençlikspor futbol takımı eski yıllarına dönmek için adım attı. Bir süredir maddi imkansızlıklarla boğuşan kulübe iş insanı Cengiz Ayna kayıtsız kalmadı. Belediye Başkanı Felat Aygören'in çağrısı ile İlçenin önde gelen iş insanları bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Dicle Gençlikspor Kongreye gitti. Tek liste ile gidilen Kongrede Dicle Gençlikspor'un yeni Kulüp Başkanı Cengiz Ayna oldu.

Futbol tarihinde Dicle'nin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dicle Gençlikspor Kulüp Başkanı Ayna, Dicle için futbolun önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Gençliğinin Dicle ilçesinde geçtiğini dile getiren Ayna, "Dicle'nin spor serüveni 1960'lı yıllara dayanıyor. Geçmiş yıllarda birçok ilin futbol takımı yokken ilçemizin bir takımı vardı. Nasıl ki Dicle Gençlikspor geçmişte birçok başarıya imza attıysa Dicle Gençlkispor oyuncularıyla başarılara imza atmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda kulübe hizmet etmeyi düşünüyorum. Gençlerimizin bu arzu ve istekleri karşısında bizlerde yanlarında olacağız. İlçemizin Kaymakam, Belediye Başkanı ve önde gelen insanlarıyla bir araya gelip, takımın başarısı için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'ın en köklü kulüpleri arasında bulunan Yeşil Diclespor Amatör Kulübü 27 Mayıs 1960 yılında yapılan darbenin ardından 1962 yılında dönemin İlçe Kaymakamı ve Belediye başkanı olan Necati Özen tarafından kuruldu. Dicleli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği takım oynadığı futbol ile büyük beğeni toplamıştı. - DİYARBAKIR

Dicle Gençlikspor eski günlerine dönmek istiyor
Dicle Gençlikspor eski günlerine dönmek istiyor

Diyarbakır, Hisarcık, Futbol, Dicle, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dicle Gençlikspor eski günlerine dönmek istiyor - Son Dakika Spor


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