Dicle Gençlikspor galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi - Son Dakika

Diyarbakır 1. Amatör Futbol liginde mücadele eden Dicle Gençlikspor, üst üste aldığı galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Namağlup lider olan Dicle Gençlikspor, karşılaştığı Şeyh Şamil Gençlikspor'u 4 - 2 yendi. Seyrantepe Şilbe standında rakibi Şeyh Şamil Gençlikspor ile karşılaşan Dicle Gençlikspor, maç sonunda gülen taraf oldu. Dicle Gençlikspor'a 3 puanı kazandıran gollerden 2'sini Alikan Ceylan, ile Hamza Ceylan ve Gaffar Sert attı. Puanını 26'ya yükselten Dicle Gençlikspor, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. Fikstürdeki matematiksel hesapla Play-Off oynamanın eşiğine gelen Dicle Gençlikspor, sezon sonunda bir üst lige çıkmayı amaçlıyor.

Ligden ihraç edilen ve Dicle Gençlikspor ile aynı grupta yer alan Hançepekspor'un rakipleri, müsabaka oynamadan 3-0 hükmen galip sayılacak. Dolayısıyla oynanması planlanan Dicle Gençlikspor - Hançepekspor maçı ise oynanmadan 3 - 0'lık sonuç, Dicle Gençlikspor lehine puan cetveline işlenecek. - DİYARBAKIR