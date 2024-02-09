Dicle Gençlikspor, kaza sonrası ligden çekildi

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi B Grubunda mücadele eden Dicle Gençlikspor, 21 Ocak'ta geçirdiği kaza sonrası toparlanmak için ligden çekildi.
Takımın teknik sorumlusu Ramazan Özyurt, 1. Amatör B Grubu'nda mücadele eden Dicle Gençlikspor'un 21 Ocak'ta Licegücü Spor ile deplasmanda karşılaşacağı maç için Lice'ye gitmekte iken takım kafilesini taşıyan aracın yoğun yağış nedeniyle kaza yaptığını hatırlatarak, kendisi ve otobüste bulunan 19 sporcunun çeşitli yerlerinden yaralandığını kaydetti. Söz konusu kazadan sonra 20 gün geçmesine rağmen, bazı sporcular halen tedavi görmekte olduğunu belirten Özyurt, "Kazada ağır yaralanan takımın teknik sorumlusu olan benim ve çeşitli yerlerinde kırık ve çıkıklar olan sporcularının durumu şimdilik iyiye gidiyor. Bu sebeplerden dolayı yönetim ve teknik heyet bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan görüşmeler sonucu alınan netice doğrultusunda; 7 sporcunun halen kazadan kaynaklı yara ve ağrılarının devam ettiği, birçok sporcunun ailesinde yaşanan tedirginlik, endişeden dolayı sporcuların tekrar futbol oynamalarına müsaade etmediklerini, geriye kalan tüm sporcuların yaşadığı olayın tramvayı atlatamadıkları sonucuna varılmış olup tüm saydığımız sebeplerden dolayı Dicle Gençlikspor ligden çekilme kararı almıştır. Alınan kararın Kesinlikle sporcuların sağlığı ve psikolojilerinin bozulmaması yönünde olduğu kanısına varılmıştır" dedi. - DİYARBAKIR
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