Spor

- Didem Karagenç: "Beşiktaş derbilerin takımıdır, kazandığımız için çok mutluyuz"

Hasan Arat'tan, kadın futbol takımına tebrik

İSTANBUL - Beşiktaş formasıyla 150. maçına çıkan Didem Karagenç, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada siyah-beyazlı formayı giymenin gururunu yaşadığını söyleyerek, "Beşiktaş derbilerin takımıdır, derbiyi kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanan Beşiktaş oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat sahaya inerek, takımı tebrik etti. Ayrıca Başkan Arat, Beşiktaş formasıyla 150. maçına çıkan Didem Karagenç'e üzerinde 150 yazılı forma takdim etti. Oyuncuların galibiyet sevincini paylaşan Başkan Arat, "Tebrik ediyorum. İyi ki Beşiktaşlısınız, iyi ki bizimlesiniz" ifadelerini kullandı.

Müsabakanın sonunda Beşiktaşlı futbolculardan Didem Karagenç ile Başak Gündoğdu basın mensuplarına galibiyeti değerlendirdi. Bu maça çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Didem Karagenç, "Kazanacağımızı bilerek sahaya çıktık. Geriye düşmemiz moral kaybı oluşturmadı. Takımımız birbirine çok alıştı. Beşiktaş derbilerin takımıdır, derbiyi kazandığımız için çok mutluyuz. Bu şanlı forma altında 150 maça çıkmak ayrı bir gurur. İyi ki Beşiktaşlıyım. Umarım futbolu burada bırakırım" şeklinde konuştu.

Çok iyi yönetilen bir aile olduklarını vurgulayan Başak Gündoğdu, "Bu yüzden galibiyet garantiydi. Başkanımıza, yönetim kuruluna, hocalarımıza, bize emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.