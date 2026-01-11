Didim Belediyespor, evinde galip geldi - Son Dakika
Didim Belediyespor, evinde galip geldi

Didim Belediyespor, evinde galip geldi
11.01.2026 17:45  Güncelleme: 17:47
Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 23. hafta karşılaşmasında Volkan Güç Spor'u 3-0 skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta gösterdikleri disiplinli performans ve takım uyumu, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından takdir edildi.

Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 23. hafta karşılaşmasında Didim Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda konuk ettiği Volkan Güç Spor'u 3-0'lık bir skorla mağlup etti.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, setler boyunca sergilediği disiplinli ve istikrarlı performansla galibiyete ulaştı. Sahaya yansıyan takım uyumu ve yüksek tempo, tribünlerden gelen coşkulu destekle birleşerek fark oluşturdu. Mücadelenin ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay başarılı performanslarından dolayı sporcuları ve teknik ekibi kutladı. Başkan Hatice Gençay, "Didim'i en iyi şekilde temsil eden Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdikleri azim, mücadele ve takım ruhu hepimizi gururlandırdı. Sporcularımıza, teknik ekibimize ve emeği geçen herkese başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hatice Gençay, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
