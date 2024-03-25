Didim Belediyespor Kalecisi Nevzat Çizmeci Sakatlandı

Efeler 09 SFK, Silifke'yi 3-1 mağlup ederek mutlu

Efeler 09 SFK teknik direktörü Veyis Kanber, Silifke galibiyetinin ardından takımının performansından memnun olduğunu belirterek, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kanber, oyuncularının üstün futbol sergileyerek maçı 3-1 kazandığını ve tüm Silifke tribünlerinin alkışlarını aldıklarını ifade etti. Yoluna devam edeceklerini ve emeği geçen herkesi kutladığını dile getirdi.