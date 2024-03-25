Bölgesel Amatör Lig 5.grupta Didim Belediyespor ile İncirliova belediyespor karşılaşmasında Didim kalecisi Nevzat Çizmeci yaşadığı sakatlık sonucu hastaneye kaldırıldı.
Bölgesel Amatör Lig 5.grup maçında yaşanan sakatlık Didim camiasını üzdü. Evinde İncirliova Belediyespor'u ağırlayan Didim Belediyesporda kaleci Nevzat Çizmeci maçın ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Rakip oyuncusunun dizine kafasını çarpan kaleci Nevzat'ın elmacık kemiği ile burun kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
Konuyla ilgili Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker yaptığı açıklamada "Kalecimiz Nevzat Çizmeci kafasına aldığı darbe yüzünden Aydın Adnan Menderes Hastanesinde tedaviye alınmıştır. Elmacık kemiği kırığı, burun kırığı tespit edilmiştir. Doktorlardan gelecek bilgiye göre ameliyata alınacaktır. Değerli kalecimize acil şifalar diliyoruz çok üzgünüz, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Spor › Didim Belediyespor Kalecisi Nevzat Çizmeci Sakatlandı - Son Dakika
Efeler 09 SFK teknik direktörü Veyis Kanber, Silifke galibiyetinin ardından takımının performansından memnun olduğunu belirterek, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kanber, oyuncularının üstün futbol sergileyerek maçı 3-1 kazandığını ve tüm Silifke tribünlerinin alkışlarını aldıklarını ifade etti. Yoluna devam edeceklerini ve emeği geçen herkesi kutladığını dile getirdi.
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu onaylı dirf pisti açılışı nefes kesen anlara sahne oldu. Dirft pilotlarının tozu dumana katığı heyecan dolu ablar FPV dron ile görüntülendi.
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı dirft pisti açıldı. Dirft pilotlarının gösterileri FPV dron ile görüntülendi.
Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi 2023-24 sezonunun şampiyonu, Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan final serisinin 3. maçında Buzadam Kulübü, 5-2'lik skorla galip gelerek seride 3-0 üstünlük sağladı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda TOFAŞ'ı 90-83 mağlup etti. Maçın hakemleri Emin Moğulkoç, Tolga Edis ve Fatih Güler'di. TOFAŞ'ın en skorer oyuncuları Winston ve Prewitt 18'er sayıyla oynarken, Darüşşafaka Lassa'da Rahkman 18 sayıyla maçı tamamladı.
Polonya Wroclaw'da düzenlenen 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda 11 yaş altı kadınlar flöre kategorisinde Derin Taşpınar, finalde rakibi Alesia Malodchyna'yı 10-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada diğer Türk sporcular da başarılı performans sergiledi.
EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Takım, Budapeşte'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktiksel çalışmalar ve dar alanda çift kale maç yapıldı. A Milli Takım, yarın basına açık olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Türk sporcular, 18'inci CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın İtalya'da düzenlenen ikinci ayağında 3 altın, 7 madalya elde etti. Bakırköy Ataspor Kulübü ve İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nün yüzücüleri, Lignano Sabbiadoro kasabasında gerçekleştirilen mücadelede yer aldı. Türk sporcuların elde ettiği derecelerle takım sıralamaları da belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?