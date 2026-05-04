Didim\'de yelken yarışları tamamlandı

04.05.2026 09:32  Güncelleme: 09:34
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi kapsamında Didim'de düzenlenen IQ Foil 3. Ayak Yıldızlar Kupası yarışları, gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı. Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Didim Amfi Tiyatro'da düzenlenen törene, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye bürokratları, antrenörler ve sporcular katıldı. Farklı kategorilerde başarı elde eden sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Tören, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi, 2026 yılı içerisinde ulusal ölçekte birden fazla yelken organizasyonuna ev sahipliği yaparak kenti spor turizmi açısından öne çıkarmayı sürdürüyor. Gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar, hem kentin tanıtımına katkı sağlıyor hem de genç sporcuların gelişimine destek sunuyor.

Başkan Hatice Gençay: "Sporun ve sporcunun yanındayız"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece bir yarışın değil, emeğin, disiplinin ve spor ruhunun ödüllendirildiği özel bir ana tanıklık ediyoruz. Tüm sporcularımızı üstün performanslarından dolayı kutluyorum. Didim Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceğiz" - AYDIN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 09:49:05. #7.13#
