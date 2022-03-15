Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir - Son Dakika
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Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir

15.03.2022 18:30
Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir

Fenerbahçe'de forma giyen Diego Rossi, Brezilya ekibi Flamengo'nun yakın markajında. Uruguaylı yıldız, "Büyük kulüplerin ilgisi beni mutlu ediyor" sözlerine yer verdi. Rossi, transfer olması durumunda yükselişinde pay sahibi olan Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olacak.

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında imza attırdığı Diego Rossi, Brezilya ekiplerini peşine taktı. Fenerbahçe'nin MLS'ten getirdiği Uruguaylı futbolcu için Flamengo devreye girdi. Kiralık oynayan Rossi'nin Fenerbahçe'deki durumu net değil.

Diego Rossi'den ayrılık sinyali! Vitor Pereira ile rakip olacak

"BENİ MUTLU EDİYOR"

Latin Amerika basınından O Dia'ya konuşan Rossi, "Beni arayan olmadı. Büyük kulüplerin istemesi beni mutlu ediyor. Bu ilgi işlerimi doğru yaptığım anlamına gelir" dedi.

PEREİRA'YA RAKİP OLACAK

Rossi, Brezilya'ya transfer olması halinde eski hocası Vitor Pereira'ya rakip olacak. Uruguaylı futbolcu, Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki vazgeçilmezi olmuştu.

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Son Dakika Spor Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir - Son Dakika


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