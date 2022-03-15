Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir - Son Dakika

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında imza attırdığı Diego Rossi, Brezilya ekiplerini peşine taktı. Fenerbahçe'nin MLS'ten getirdiği Uruguaylı futbolcu için Flamengo devreye girdi. Kiralık oynayan Rossi'nin Fenerbahçe'deki durumu net değil.

"BENİ MUTLU EDİYOR"

Latin Amerika basınından O Dia'ya konuşan Rossi, "Beni arayan olmadı. Büyük kulüplerin istemesi beni mutlu ediyor. Bu ilgi işlerimi doğru yaptığım anlamına gelir" dedi.

PEREİRA'YA RAKİP OLACAK

Rossi, Brezilya'ya transfer olması halinde eski hocası Vitor Pereira'ya rakip olacak. Uruguaylı futbolcu, Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki vazgeçilmezi olmuştu.