Üye Girişi
Digiturk'ten TFF'ye ziyaret - Son Dakika

Digiturk'ten TFF'ye ziyaret

19.11.2021 15:52
Digiturk'ten TFF'ye ziyaret

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı ziyaret etti.

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı ziyaret etti.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, Rashed Al-Marri, ilk olarak Başkan Özdemir ve Yardımcı'ya A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off'a kalması nedeniyle tebriklerini sundu. Ziyarette ayrıca Türk futbolunun dünya çapında tanıtımına büyük önem verdiklerini söyleyen Al-Marri, pazar günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçının tüm dünyada izlenmesi için küresel olarak gerçekleştirecekleri yayın planlarını anlattı. - İSTANBUL

Digiturk'ten TFF'ye ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Digiturk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Digiturk'ten TFF'ye ziyaret - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başbakan yardımcısını tacizle suçlayan sporcudan haber alınamıyor 15:57 Başbakan yardımcısını tacizle suçlayan sporcudan haber alınamıyor İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz 15:47 İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi 15:36 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı

Son Dakika Haberleri
16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem
15:56 Başbakan yardımcısını tacizle suçlayan sporcudan haber alınamıyor
15:51 Son dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem
15:47 İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz
15:41 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi
15:35 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi
15:34 Bergüzar Korel'in kızı Leyla'ya kavuştuğu anlar
15:30 CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı
15:21 Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında
15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Son dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
15:52
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:42
Bergüzar Korel'in kızı Leyla'ya kavuştuğu anlar Bergüzar Korel'in kızı Leyla'ya kavuştuğu anlar         
15:35
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:45
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı         
11:02
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 16:08:20. #1.11#
SON DAKİKA: Digiturk'ten TFF'ye ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement