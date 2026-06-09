Digor'da Modern Spor Kompleksi Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Digor'da Modern Spor Kompleksi Yapılıyor

Digor\'da Modern Spor Kompleksi Yapılıyor
09.06.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Digor'da gençler için inşa edilen spor kompleksi, sosyal ve sportif yaşama katkı sağlayacak.

Digor'da gençlerin ve sporcuların hizmetine sunulacak modern spor kompleksinin yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçenin sportif altyapısını güçlendirmesi hedeflenen projeyi yerinde inceleyen Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Digor merkezinde yapımı devam eden spor kompleksini ziyaret eden Kaymakam Kahraman, inşaat alanında yürütülen faaliyetleri detaylı şekilde inceleyerek projenin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların ilerleyişi, tamamlanma süreci ve tesisin sahip olacağı donanımlar konusunda bilgi alan Kahraman, projenin Digor'un sosyal ve sportif yaşamına önemli katkılar sunacağını belirtti.

Modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çekecek olan spor kompleksinin, özellikle çocuklar ve gençlerin sporla daha fazla buluşmasına imkan sağlayacağı ifade edildi. Tamamlandığında farklı branşlarda spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak tesisin, ilçede spor kültürünün gelişmesine ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İncelemeler sırasında projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine vurgu yapan Kaymakam Kahraman, kamu yatırımlarının vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hayata geçirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Digor'un geleceğine yönelik önemli yatırımlardan biri olarak değerlendirilen spor kompleksinin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin modern bir spor tesisine kavuşacağı, gençlerin ve sporcuların daha kaliteli ortamlarda antrenman yapma imkanı bulacağı belirtildi.

Ayrıca yapım çalışmalarının planlanan program çerçevesinde devam ettiği ve tesisin tamamlanmasının ardından Digor'da spor faaliyetlerine yeni bir ivme kazandıracağını ifade edildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Digor'da Modern Spor Kompleksi Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

10:08
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı Ortalık karıştı
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
09:50
Barış Alper’e inanılmaz teklif Kasada para koyacak yer kalmayacak
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 10:20:30. #7.13#
SON DAKİKA: Digor'da Modern Spor Kompleksi Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.