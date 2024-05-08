Digor'da Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi.
Kars'ın Digor ilçesinde Bilek Güreşi İl Temsilciliği Faaliyet Programı kapsamında Digor Kaymakamlığı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Bilek Güreşi nefes kesen karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Turnuvada dereceye giren öğrenciler düzenlenen programla ödüllerini Kaymakam Hasan Musab Okatan'dan aldı. Digor ilçesinde yoğun ilgi gören bilek güreşinin yaygınlaştırılması planlanıyor. - KARS
Son Dakika › Spor › Digor'da Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?