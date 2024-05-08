Digor'da Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Digor'da Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası Sona Erdi

Digor\'da Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası Sona Erdi

Kars'ın Digor ilçesinde düzenlenen Bilek Güreşi İl Temsilciliği Faaliyet Programı kapsamında gerçekleştirilen Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi. Turnuvada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Kaymakam Hasan Musab Okatan'dan aldı.

08.05.2024 12:13
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Digor'da Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi.

Kars'ın Digor ilçesinde Bilek Güreşi İl Temsilciliği Faaliyet Programı kapsamında Digor Kaymakamlığı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Bilek Güreşi nefes kesen karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Turnuvada dereceye giren öğrenciler düzenlenen programla ödüllerini Kaymakam Hasan Musab Okatan'dan aldı. Digor ilçesinde yoğun ilgi gören bilek güreşinin yaygınlaştırılması planlanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Digor'da Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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