Dikili Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye finalinde - Son Dakika
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Dikili Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye finalinde

05.04.2022 22:50
Dikili Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye finalinde

İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol Ligi'nde büyük başarıya imza attı.

İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol Ligi'nde büyük başarıya imza attı.

Okul sporları Federasyonu'nun, Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol Lig'i yarı final müsabakaları 2-5 Nisan tarihlerinde Konya'da düzenlendi. Düzenlenen yarı final maçlarında 8 Okul mücadele etti. Cumhuriyet Ortaokulu, ilk üç gün grup müsabakalarına çıktı. İlk gün Manisa Hasan Üzmez Ortaokulu ile başa baş bir mücadeleye çıkan Dikilili kızlar 2-1 galip geldi. İkinci gün Aydın Temsilcisi Başak Koleji'ne karşı 2-0 kaybetse de, Antalya temsilcisi Dr. Cahit Ünver Ortaokulu'nu 2-0 yenen, Cumhuriyet Ortaokulu final maçına çıktı. Finalde, 5 Nisan günü Hatay'dan katılan Çetillik Ortaokulu ile çekişmeli bir maç oynandı. 2-1'lik skorla galip gelen Cumhuriyet Ortaokulu, Dikili tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle Cumhuriyet Ortaokulu, 26 Nisan'da Çankırı'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye'de ilk sekiz ortaokul arasında yer alan takım yeni başarılar için yoluna devam ediyor. - İZMİR

Dikili Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye finalinde
Dikili Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye finalinde
Dikili Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye finalinde
Dikili Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye finalinde

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Cumhuriyet, voleybol, Türkiye, okullar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dikili Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye finalinde - Son Dakika


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