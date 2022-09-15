Dilara Narin, altın madalyasına 4 yıl sonra kavuştu

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli halterci Dilara Narin, ilk sıradaki Taylandlı rakibinin yasaklı madde kullanımı nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından altın madalya kazanmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Olimpiyatevi'nde bugün düzenlenen tören ile milli sporcuya altın madalyası takdim edildi.

6-18 Ekim 2018 tarihlerinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde düzenlenen Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Dilara Narin halterde +63 kiloda koparmada 92 kilo, silkmede 126 kilo ve toplamda 218 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmıştı. Müsabakayı birinci sırada tamamlayan Taylandlı Supatchanin Khamhaeng'in yarışma esnasında verdiği örnekte daha sonraki incelemelerde yasaklı madde kullanımı tespit edilmesi sonucu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) sporcunun diskalifiye edilmesi kararını almış ve bu karara göre sporcu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılında diskalifiye edilmiş ve altın madalya Dilara Narin'e verilmişti. Dilara, bugün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Olimpiyatevi'nde düzenlenen tören ile madalyasını aldı. Dilara'ya madalyasını TMOK Başkanı ve IOC Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener takdim etti. Törene İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, TMOK Başkan Vekili Nihat Usta, Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Porsun, Şükran Albayrak, Esra Gümüş Kırıcı, Dilara Narin'in yakınları ve TMOK çalışanları katıldı.