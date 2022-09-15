Dilara Narin, altın madalyasına 4 yıl sonra kavuştu - Son Dakika
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Dilara Narin, altın madalyasına 4 yıl sonra kavuştu

15.09.2022 17:58
Dilara Narin, altın madalyasına 4 yıl sonra kavuştu

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli halterci Dilara Narin, ilk sıradaki Taylandlı rakibinin yasaklı madde kullanımı nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından altın madalya kazanmıştı.

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli halterci Dilara Narin, ilk sıradaki Taylandlı rakibinin yasaklı madde kullanımı nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından altın madalya kazanmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Olimpiyatevi'nde bugün düzenlenen tören ile milli sporcuya altın madalyası takdim edildi.

6-18 Ekim 2018 tarihlerinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde düzenlenen Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Dilara Narin halterde +63 kiloda koparmada 92 kilo, silkmede 126 kilo ve toplamda 218 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmıştı. Müsabakayı birinci sırada tamamlayan Taylandlı Supatchanin Khamhaeng'in yarışma esnasında verdiği örnekte daha sonraki incelemelerde yasaklı madde kullanımı tespit edilmesi sonucu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) sporcunun diskalifiye edilmesi kararını almış ve bu karara göre sporcu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılında diskalifiye edilmiş ve altın madalya Dilara Narin'e verilmişti. Dilara, bugün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Olimpiyatevi'nde düzenlenen tören ile madalyasını aldı. Dilara'ya madalyasını TMOK Başkanı ve IOC Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener takdim etti. Törene İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, TMOK Başkan Vekili Nihat Usta, Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Porsun, Şükran Albayrak, Esra Gümüş Kırıcı, Dilara Narin'in yakınları ve TMOK çalışanları katıldı.

UĞUR ERDENER: DİLARA'YA HAK ETTİĞİ MADALYASINI TAKDİM ETMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUMTören esnasında konuşan TMOK Başkanı ve IOC Üyesi Erdener, "Öncelikle Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcumuz Dilara Narin'i sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin çok değer verdiği bir kavram olan temiz sporun ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahitlik ediyoruz. Hem IOC, hem benim de Yönetim Kurulu'nda yer aldığım Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) sporu temiz tutabilmek adına büyük emekler veriyor. Yine IOC'nin çok değer verdiği bir diğer kavram ise cinsiyet eşitliği. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihte ilk defa yüzde 50-50 cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir Olimpiyata şahit olacağız. Bu iki kavramın buluşma noktası olarak bu törende Dilara'ya hak ettiği altın madalyasını takdim etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.DİLARA NARİN: HEDEFİM PARİS OLİMPİYATLARI'NDA MADALYA KAZANMAKDilara Narin ise madalyasını teslim aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda 2'nci olarak gümüş madalya kazanmıştım. Ancak rakibimin yasaklı madde kullandığı tespit edilince hak ettiğim altın madalya Olimpiyatevi'nde, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener tarafından bana verildi. Başta federasyonum ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olmak üzere bu süreçte beni destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sırada en büyük hedefim olan Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya kazanmak var" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Buenos Aires, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dilara Narin, altın madalyasına 4 yıl sonra kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilara Narin, altın madalyasına 4 yıl sonra kavuştu - Son Dakika
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