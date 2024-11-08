Dimata: 'Transfer Yasağı Bize Güç Verdi' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dimata: 'Transfer Yasağı Bize Güç Verdi'

Dimata: \'Transfer Yasağı Bize Güç Verdi\'

Samsunspor'un forveti Nany Dimata, transfer yasağının takıma güç kattığını ve Galatasaray maçını hedeflediklerini belirtti.

08.11.2024 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'un forvet oyuncusu Nany Dimata, düşünülenin aksine FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağının kendilerine güç kattığını söyledi.

Süper Lig'de 2'nci sırada bulunan ve lider Galatasaray'a konuk olacak Samsunspor'da Kongo asıllı Belçikalı golcü oyuncu Nany Dimata antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının kendilerine güç verdiğini ifade eden golcü oyuncu, Galatasaray maçından güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Galatasaray maçında potansiyellerini göstermek istediklerini ifade eden Nany Dimata, "Geçen senede Galatasaray maçından önce bir röportaj vermiştim. Şimdi de yine Galatasaray maçından önce röportaj veriyorum. Takım olarak maç maç gidiyoruz. Her zaman takım olarak, sahada en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz. Potansiyelimizi ortaya koyarak bu maçtan da zevk alarak, keyfini çıkartarak oynamak istiyoruz" dedi.

"Transfer yasağı bize güç verdi"

Transfer yasağının düşünülenin aksine kendilerine güç kattığına da değinen Dimata, "Kendi performansımla alakalı olarak her zaman takımın bana ihtiyaç duyması durumunda burada hazır olmak istiyorum. Hem zihnimle hem bedenimle takımıma katkı vermek istiyorum. Çok iyi birliktelik yakaladık, takım olarak. Geçen yıldan kalma transfer yasağımız var. Birçok insan bunun negatif olduğunu düşünse de bu bize güç verdi. Tam bir aile ortamı oluştu. Çok güzel bir birliktelik sağladık. Taraftarlarımızla birlikte de Galatasaray karşısında da çok iyi maç oynamak istiyoruz" diye konuştu.

Nany Dimata, bu sezon 3 kez ilk 11'de görev alırken, toplam 11 maçta 2 gol ve 2 de asist katkısı sağladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Galatasaray, Samsunspor, 3-sayfa, Futbol, samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dimata: 'Transfer Yasağı Bize Güç Verdi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:26 CHP’li vekilden Esenyurt’taki polislere: Öcalan TBMM’ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi CHP'li vekilden Esenyurt'taki polislere: Öcalan TBMM'ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi?
17:12 Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
23:13 Okan Buruk, Avrupa’da rekor kırdı Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:57 Mansur Yavaş’tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:43 Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 18:36:59. #1.12#
SON DAKİKA: Dimata: 'Transfer Yasağı Bize Güç Verdi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.