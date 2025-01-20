Dinamo Kiev, Galatasaray'a Hazır - Son Dakika
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Dinamo Kiev, Galatasaray'a Hazır

Dinamo Kiev, Galatasaray\'a Hazır

Dinamo Kiev, Galatasaray maçı öncesi antrenmanını tamamladı. İki oyuncu sakat, maç yarın oynanacak.

20.01.2025 18:47
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

RAMS Park'ta teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Topla yapılan ısınmanın ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, idmana top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerine duruldu.

Ukrayna ekibinde sakatlıkları bulunan savunma oyuncusu Denys Popov ile orta saha Volodymyr Brazhko, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray-Dinamo Kiev müsabakası, yarın saat 18.30'da RAMS Park'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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