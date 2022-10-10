Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı

10.10.2022 18:05
Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın hava saldırısı yapacağı uyarısından sonra sahayı terk ederek sığınaklara gittiği mücadeleden sonra konuştu. Rumen hoca, "Hakem uyardığı anda hemen sahayı terk etmemiz gerekiyor. Sahaya döndüğümüzde ise maçın devam edeceğini ve başımıza gelecekleri kabul ettiğimiz bir belge imzalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev ile Ruh Lviv arasında oynanan karşılaşma, Rusya'nın hava saldırısı yapacağı uyarısıyla 80. dakikada yarıda kalmıştı. 1.5 saati aşkın bir beklemenin ardından başlayan mücadeleyi Kiev, 3-0 kazanırken teknik direktör Mircea Lucescu, yaşananları anlattı.

"HEMEN SIĞINAKLARA GİTMENİZ GEREKİYOR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Lucescu, "Hakem uyardığı anda stadyumdaki herkesin sığınaklara gitmesi gerekiyor. Oldukça garip bir durum. Sahadan çekiliyorsunuz ve hemen sığınaklara gitmeniz gerekiyor. Orada oturup bekliyorsunuz. Neler olduğunu bilmiyorsunuz. Herkes birbirine bakıp güç vermeye çalışıyor. Oyuncular telefonlarına bakıyor. Ukrayna'nın diğer bölgelerinden akrabalarıyla temas kurmaya çalışıyorlar. Onlara sorup stadyum civarında neler olduğunu öğrenmeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"BU BELGEYİ BEN DE İMZALADIM"

Rumen teknik adam, "Hakem uyardığı anda hemen sahayı terk etmemiz gerekiyor. Sahaya döndüğümüzde ise maçın devam edeceğini ve başımıza gelecekleri kabul ettiğimiz bir belge imzalıyoruz. Bu belgeyi ben de imzaladım." diyerek konuşmasını noktaladı.

YORUMLAR
500
Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı Atlantik Konseyi'nin Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı başladı Atlantik Konseyi'nin Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı başladı

Dinamo Kiev, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 18:39:45. #1.13#
SON DAKİKA: Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement