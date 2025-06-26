Ukrayna Ligi ekiplerinden Shaktar Donestk'in başına geçen Arda Turan, takımıyla çıktığı ilk antrenmanda oyuncularına seslenmişti. Dinamo Kiev ile sözler sarf eden Arda Turan'a Kiev cephesinden yanıt gecikmedi.
Arda Turan, oyuncularına seslendiği konuşmada, ''Kapıyı çalıp taktik hakkında, hayat hakkında her şeyi konuşabilirsiniz. Ama sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.
Genç teknik adamın bu sözlerine Dinamo Kievli futbolcu Andriy Yarmolenko'dan cevap geldi. Arda Turan'ın bu sözlerine cevap veren Yarmolenko, "Açıkçası bu bende tek bir duyguya sebep oldu. Bu sözler bizim doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü Shakhtar'a yeni bir teknik direktör geliyor ve yaptığı ilk şey Dinamo'dan bahsetmek.'' sözlerini sarf etti.
Yarmolenko'nun Arda Turan'ın sözlerine verdiği bu cevap ülke gündemine otururken, Shakhtarlı taraftarlar genç teknik adama destek gösterdi.
Son Dakika › Spor › Dinamo Kievli futbolcudan Arda Turan'ın sözlerine olay cevap - Son Dakika
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