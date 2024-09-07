Dirk Kuyt\'ın takımı Fenerbahçe\'nin genç yıldızını transfer etti

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Süper Lig devi Fenerbahçe, genç futbolcusu Omar Fayed'in kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

DİRK KUYT'IN TAKIMI

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot, ligde ilk 6 maçta sadece 1 puan aldı ve son sırada yer alıyor.