Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti - Son Dakika
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Spor

Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti

Dirk Kuyt\'ın takımı Fenerbahçe\'nin genç yıldızını transfer etti

Fenerbahçe, profesyonel futbolcu Omar Fayed'in Belçika'nın Beerschot kulübüne kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu. Beerschot kulübü, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Dirk Kuyt tarafından çalıştırılıyor ve ligde ilk 6 maçta sadece 1 puan aldı.

07.09.2024 15:18
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Süper Lig devi Fenerbahçe, genç futbolcusu Omar Fayed'in kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti

DİRK KUYT'IN TAKIMI

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot, ligde ilk 6 maçta sadece 1 puan aldı ve son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Dirk Kuyt, Belçika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti - Son Dakika
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