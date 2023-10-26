Dirk Kuyt, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı

Aleksandar Stanojevic ile yolları ayıran Konyaspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Yeşil-beyazlılar, futbolculuk yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Dirk Kuyt ile prensip anlaşmasına vardı.

SÜPER LİG'E GELİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Konyaspor, Dirk Kuyt ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlılar, Hollandalı hocayı göreve getirmeye hazırlanıyor.

SON OLARAK DEN HAAG'DA GÖREV YAPTI

43 yaşındaki teknik direktör son olarak 5 aya yakın ADO Den Haag'da görev yaptı. Kuyt, Haag'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmadı.

"AYKUT KOCAMAN'IN UYGUN OLMAYACAĞINA KARAR VERDİK"

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: " Aykut Kocaman'ın uygun olmayacağına karar verdik. Kuyt alternatiflerden bir tanesi. Kuyt ile ilgili bazı tereddütlerimiz var. Kafamızdaki modeli nasıl Konyaspor'da uygularız onu düşünüyoruz. İsmi açıklanmayan başka alternatifler de var. Yeni hoca Adana Demirspor maçına yetişebilir."