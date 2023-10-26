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Dirk Kuyt, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika

Dirk Kuyt, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı

Son Güncelleme: 26.10.2023 13:30

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 43 yaşındaki Dirk Kuyt, Konyaspor ile teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardı.

Aleksandar Stanojevic ile yolları ayıran Konyaspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Yeşil-beyazlılar, futbolculuk yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Dirk Kuyt ile prensip anlaşmasına vardı.

SÜPER LİG'E GELİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Konyaspor, Dirk Kuyt ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlılar, Hollandalı hocayı göreve getirmeye hazırlanıyor.

SON OLARAK DEN HAAG'DA GÖREV YAPTI

43 yaşındaki teknik direktör son olarak 5 aya yakın ADO Den Haag'da görev yaptı. Kuyt, Haag'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmadı.

"AYKUT KOCAMAN'IN UYGUN OLMAYACAĞINA KARAR VERDİK"

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: " Aykut Kocaman'ın uygun olmayacağına karar verdik. Kuyt alternatiflerden bir tanesi. Kuyt ile ilgili bazı tereddütlerimiz var. Kafamızdaki modeli nasıl Konyaspor'da uygularız onu düşünüyoruz. İsmi açıklanmayan başka alternatifler de var. Yeni hoca Adana Demirspor maçına yetişebilir."

Dirk Kuyt, Süper Lig'e dönüyor! Bu kez teknik direktör olacak
Dirk Kuyt

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Son Dakika Spor Dirk Kuyt, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dirk Kuyt, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
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