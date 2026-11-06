Dış sahada 1 puanı olan Başakşehir, yarın Göztepe'de ilk galibiyetini arayacak - Son Dakika
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Dış sahada 1 puanı olan Başakşehir, yarın Göztepe'de ilk galibiyetini arayacak

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İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 19.00'da Göztepe'ye konuk olacak. Bu sezon dış sahada 1 puanı bulunan Başakşehir ilk deplasman galibiyetini ararken, son 4 maçını kazanan Göztepe 15 puanla 9. sırada, Başakşehir ise 14 puanla 10. sırada.

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, 14 puanla 10. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon hanesine sadece 1 puan yazdırabildiği dış sahada ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Göztepe, 15 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan İzmir temsilcisi, son 4 karşılaşmayı kazandı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigBaşakşehirİstanbulSporSon Dakika

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