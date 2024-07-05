Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral'a verilen cezayı esefle karşıladı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral'a verilen cezayı esefle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral\'a verilen cezayı esefle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, UEFA tarafından Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesinin esefle karşılandığını bildirdi. Açıklamada, uluslararası spor karşılaşmalarının toplumları birbirine yakınlaştırmak için düzenlendiği vurgulanarak, bu kararın bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğilimini güçlendirdiği belirtildi.

05.07.2024 16:45
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Dışişleri Bakanlığı, UEFA tarafından Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesinin esefle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'a verilen cezaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı oluşturan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral'a verilen cezayı esefle karşıladı - Son Dakika

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