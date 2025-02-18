Divan kurulu toplantısına damga vurdu: Fenerbahçe\'nin yıldızı Galatasaray\'ı karıştırdı

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Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve Jose Mourinho ile birlikte vitrine çıkan genç stoper Yusuf Akçiçek, sarı-kırmızılılarınŞubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında gündeme geldi. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, Yusuf Akçiçek'in sarı-kırmızılılardan Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlattı.

KULÜPLE İLİŞİĞİNİN KESİLME NEDENİ

Yusuf Akçiçek'in geleceğin yıldızı olarak lanse edildiğini söyleyen Çobanoğlu, "Bunlar kolay konular değil de yine de söyleyeyim. Yusuf'un babası, evleri Anadolu yakasında olduğu için antrenmanlara gidip gelmenin zor olduğunu düşünerek Avrupa yakasına taşınma telaşında ve yer arayışında olduğu anda Yusuf Akçiçek'in kulüple ilişiği kesildi" dedi.

"FLORYA'NIN KÖTÜ YÖNETİLMESİNİN NELERE MAL OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Florya'nın denetlenmesinin şart olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "Takım değiştirmek zorunda kaldı. Florya Florya derken, altyapı altyapı derken, Florya'nın iyi düzenlenmesi derken boş yere söylemiyoruz. Florya'nın içine gidip kahve çay içelim telaşında değiliz. Florya'nın kötü yönetilmesinin nelere mal olduğunu görüyoruz. Florya'nın mutlaka kulüp aklı tarafından, normal Avrupa'daki kulüplerin yaptığı gibi denetlenmesi şarttır. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih böyledir. Her antrenör gelip istediğini yapamaz" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 5'i ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı. 19 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.