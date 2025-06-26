Diyabetli Çocuklar İçin Doğa Kampı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), "Tip 1 Diyabetli Çocuklar Doğa Kampı"na bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yaptı.

ÇOMÜ Spor Birliği organizasyonunda düzenlenen kamp, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durmuş Doğan ile Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özden Yurdakul'un akademik koordinasyonunda yürütüldü.

Alanında uzman sağlık profesyonelleri ve gönüllüler, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimine katkı sağlayacak içerikler sundu.

Çocuklar ve ailelerine yönelik organize edilen kampta doğa yürüyüşü, tırmanış, kano ve grup oyunları gibi çeşitli fiziksel aktiviteler ile sağlıklı yaşam seminerleri düzenlendi.

Katılımcılar hem diyabetle başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi edindi hem de benzer deneyimleri paylaşan ailelerle sosyal bağ kurdu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu kampı ziyaret ederek ailelerle bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Erenoğlu, ""Diyabetli çocuklarımızın yalnız olmadığını hissettirmek, doğayla iç içe, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebileceklerine dair umut vermek hepimizin görevi. ÇOMÜ olarak bu sorumluluğu gururla taşıyoruz." dedi.

Kampa katılan aileler de üniversitenin sunduğu destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin diyabetle mücadelede moral ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.