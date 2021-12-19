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Atletizm takımı Türkiye finalinde - Son Dakika

Atletizm takımı Türkiye finalinde

19.12.2021 14:09
Atletizm takımı Türkiye finalinde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı elde ettiği derecelerle 30 Aralık'ta Adana'da yapılacak olan Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası Finaline katılmaya hak kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye spor Atletizm Takımı elde ettiği derecelerle 30 Aralık'ta Adana'da yapılacak olan Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası Finaline katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan sporculardan oluşturulan Atletizm Takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, 17 Aralıkta Seyrantepe Atletizm Sahasında yapılan Bölgesel Kros Ligi Türkiye yarı final yarışlarından büyük başarı elde etti.

Yarışmalarda U14 erkeklerde ikinci olan Atletizm Takımı, U16 kızlarda üçüncü ve U16 erkeklerde ise dördüncü oldu. Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, 17 Aralıkta yapılan Bölgesel Kros Ligi Türkiye yarı final yarışlarında elde ettiği başarılarla finale çıktı.

Yarışma sonunda açıklama yapan Antrenör Çetin Aslan, Adana'da yapılacak olan finalde Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak kenti en iyi şekilde temsil edip Şampiyonluk Kupası ile dönmek istediklerini söyledi.

Aslan, hedeflerinin kente Olimpiyat şampiyonluğu getirmek olduğunu belirtti. - DİYARBAKIR

Atletizm takımı Türkiye finalinde
Atletizm takımı Türkiye finalinde
Atletizm takımı Türkiye finalinde
Atletizm takımı Türkiye finalinde

Diyarbakır, Atletizm, Türkiye, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atletizm takımı Türkiye finalinde - Son Dakika Spor


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