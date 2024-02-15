Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi'nde kadınlara yakın savunma eğitimi veriyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi'nde kadınlara yakın savunma eğitimi veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi\'nde kadınlara yakın savunma eğitimi veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi bir burcu kadınların eğitim alabileceği bir merkeze dönüştürdü. Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi'nde kadınlar çeşitli kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor ve yakın savunma eğitimi alıyorlar.

15.02.2024 13:07  Güncelleme: 13:19
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi"ne dönüştürdüğü 82 nolu burçta kadınlara yakın savunma eğitimi veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, tarihi surlarının restore edilmesiyle 82 numaralı burcu, kadınların zihinsel ve fiziksel güçlenmesine yönelik bir merkeze dönüştürdü.

2022'de tamamlanan restorasyon sonrasında, "Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi" olarak hizmet veren tarihi mekanda kadınlar çeşitli kurslar katılarak kendini geliştirme imkanı buluyor. Merkezde okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim tefsiri, el sanatları ve aşçılık gibi geleneksel becerilerin yanı sıra, kadınların özgüvenlerini artırmalarına ve kendilerini korumalarına yardımcı olacak yakın savunma eğitimleri de veriliyor.

Yakın savunma eğitmeni Evin Turan, eğitimin amaçlarından birinin de kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarına destek olduğunu söyledi. Turan, "Dışarıda kadınlarımızın başına her türlü olay geliyor. Bunları televizyonlarda çok görüyoruz. Taciz ediliyorlar, hırsızlığa maruz kalıyorlar. Bundan dolayı kadınlarımızın bu eğitimi almaları, çok önemli. Birçok kadın bu eğitimi aldıktan sonra kaybettikleri öz güveni tekrar kazandı. Kadınlarımız dışarıda kendilerini savunabiliyor. Rahatlıkla dışarı çıkabiliyorlar" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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