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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları sporla buluşturuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukların gelişimlerine katkı sunmak amacıyla spor eğitimleri veren bir kurs açtı. Otizmli çocuklar, gruplar halinde düzenlenen kurslarda günlük 1-3 saat süren eğitimler alarak hareket kabiliyetlerini artırıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları sporla buluşturuyor
05.01.2024 - 13:05,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gelişimleri için özel eğitim gerektiren otizmli çocukları sporla buluşturuyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, otizmli çocukların gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Otizm Eğitim Salonu'nda açtığı kursta spor eğitimleri devam ediyor.

Eğitim öncesi aile ile yapılan görüşmelerde otizmli çocuğun özellikleri ortaya çıkarılarak bireye göre eğitim programı hazırlanıyor. Grup şeklinde yapılan spor kurslarında, her otizmli çocuk günlük 1-3 saat süren eğitimden faydalanma imkanı buluyor.

Eğitim sürecinde eğitmenler, otizmli çocuğun daha iyi gelişim göstermesi için ailelere çeşitli önerilerde bulunuyor. Kurslara düzenli şekilde devam eden otizmli çocuklar, rehabilitasyon çalışmaları sayesinde zamanla hareket kabiliyetlerini artırıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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