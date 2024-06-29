Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 7-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar için 8 branşta ücretsiz düzenlenen Yaz Spor Okulları başlıyor.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve çocukların yaz aylarında vakitlerini verimli değerlendirmeleri amacı ile planlanan kurslar, 1 Temmuz Pazartesi başlayıp 13 Eylül Cuma sona erecek.
Yaz spor okullarına kayıt yapan tüm çocuklara şort-tişört-şapka ve ilgili branşların malzemeleri ücretsiz dağıtılacak. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Spor › Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?