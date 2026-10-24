Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Hakkari Zap Spor deplasmanında 1-1 berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zap Spor, sahasında konuk ettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan ligin ikinci hafta karşılaşmasına etkili başlayan ev sahibi ekip, 30. dakikada Talha Işık'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hakkari Zap Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik için ataklarını sıklaştıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Oktay Özer'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da gol bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Zap Spor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç ve taraftarlar izledi.