Diyarbakır Çamlıca Basketbol Kulübü, Genç Yaş Gruplarında Başarılar Elde Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır Çamlıca Basketbol Kulübü, Genç Yaş Gruplarında Başarılar Elde Ediyor

Diyarbakır Çamlıca Basketbol Kulübü, 2023 yılında kurulmasına rağmen kısa sürede önemli başarılara imza attı. U-10 ve U-11 liglerinde namağlup olarak Diyarbakır İl Şampiyonu olan kulüp, U-12 Liginde ise Diyarbakır İl İkincisi oldu. Kulüp, genç yaş gruplarından itibaren kaliteli oyuncular yetiştirerek, Diyarbakır'ın basketbol ekosistemine katkıda bulunmayı hedefliyor.

01.08.2024 14:45
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Diyarbakır Çamlıca Basketbol Kulübü'nün gelişim süreci ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Asbaşkan Avukat Cihat Gökçe, 2023 yılında kurulan Çamlıca Basketbol Kulübü'nün, kısa bir süre içinde önemli başarılara imza attığını ve geleceğe yönelik iddialı planlarının olduğunu söyledi.

2023 yaz aylarını ve sonbahar dönemini yoğun bir şekilde altyapı çalışmalarına adayan Diyarbakır Çamlıca Basketbol Kulübü, kentteki U-12, U-11 ve U-10 Erkekler Basketbol liglerine katılım gösterirken, 2024 yılı itibarıyla genç yaş gruplarında elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Özellikle U-10 ve U-11 liglerinde namağlup olarak Diyarbakır İl Şampiyonu olmayı başaran Çamlıca Basketbol Kulübü, U-12 Liginde ise Diyarbakır İl İkincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Antrenör, idareci ve oyuncu kadrosu ile haftada altı gün süren yaz ayı çalışma programına bağlı olarak antrenmanlar düzenleyen kulüp, bu süreçte, geçen hafta Batman ilinden gelen U-10 ve U-11 yaş grubu takımlarıyla hazırlık maçları gerçekleştirdi. Bu maçlar, hem oyuncuların hem de teknik ekibin hazırlık seviyesini artırmak için önemli bir fırsat sundu.

Kulüp Asbaşkanı Avukat Cihat Gökçe, hedeflerinin sadece kulüp için değil, Diyarbakır basketbolu için de büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Gökçe, "Kulübümüz, genç yaş grubundan itibaren kaliteli oyuncular yetiştirerek, Diyarbakır'ın basketbol ekosistemine katkıda bulunmayı ve bu katkının Türkiye genelinde yankı bulmasını sağlamak istiyor. Hedeflerimiz büyük, ama bu hedeflere ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır Çamlıca Basketbol Kulübü, Genç Yaş Gruplarında Başarılar Elde Ediyor - Son Dakika

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