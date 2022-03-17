Diyarbakır'da bilek güreşinin yıldızlarına madalyaları takdim edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da bilek güreşinin yıldızlarına madalyaları takdim edildi

17.03.2022 12:48
Diyarbakır'da bilek güreşinin yıldızlarına madalyaları takdim edildi

Diyarbakır'da düzenlenen okullar arası Yıldızlar Bilek Güreşi Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.

Diyarbakır'da düzenlenen okullar arası Yıldızlar Bilek Güreşi Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu. Ödül törenine katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, genç sporcularla mini bir müsabaka gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesinin ev sahipliği yaptığı, belediyenin kapalı spor salonunda düzenlenen müsabakalara 30 okuldan 150 kız ve 160 erkek olmak üzere 310 sporcu katıldı. Kategorilerinde birinci olan sporcular, Diyarbakır'ı bölge grup müsabakalarında temsil edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yıllık spor faaliyetleri arasında düzenlenen organizasyon yoğun ilgi gördü.

Hüseyin Beyoğlu: "Tüm imkanlarımızla emrinizdeyiz"

Ödül törenine katılan Başkan Beyoğlu, sporcularla bilek güreşinde bulundu. Beyoğlu, kategorilerinde ilk 4 sırayı alan sporculara madalyalarını takdim etti. Gençlerin sporla buluşmasının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Başkan Beyoğlu, "Sizi mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Tüm imkanlarımızla hizmetinizdeyiz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bilek güreşinin yıldızlarına madalyaları takdim edildi

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Diyarbakır'da Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi Diyarbakır'da Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi BİK Diyarbakır Şube Müdürü Başeğmez'den, Beyoğlu'na ziyaret BİK Diyarbakır Şube Müdürü Başeğmez'den, Beyoğlu'na ziyaret

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, okullar, Beyoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır'da bilek güreşinin yıldızlarına madalyaları takdim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da bilek güreşinin yıldızlarına madalyaları takdim edildi - Son Dakika
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