Diyarbakır'da Fatih Ortaokulu Futbol Turnuvasında Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

Diyarbakır'da Fatih Ortaokulu Futbol Turnuvasında Şampiyon Oldu

Dicle ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvasında Fatih Ortaokulu rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Turnuvada 13 takımın mücadele ettiği turnuvada Fatih Ortaokulu, D Grubunda namağlup bir şekilde 1. olarak şampiyonluk kupasını aldı. İkinci takım Yeşilsırt Ortaokulu, üçüncü takım ise 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu oldu.

05.06.2024 09:51
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde ortaokullar arası yapılan futbol turnuvasında merkez Fatih Ortaokulu futbol takımı rakiplerini karşı puan üstünlüğü sağlayarak şampiyon oldu.

Dicle Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 2 hafta süren futbol turnuvasında 13 ortaokul takımı şampiyon olmak için sahada ter döktü.

Turnuvada A Grubunda Karagömü Ortaokulu, Yeşilsırt Ortaokulu, Dede Ortaokulu, Koru Ortaokulu; B Grubu'nda Döğer Ortaokulu, 15 Temmuz Ortaokulu, Bozoba Ortaokulu; C Grubunda Şehit Bilal Dicle İmam Hatip Ortaokulu, Pekmezciler Ortaokulu, Arı İmam Hatip Ortaokulu; D Grubunda Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, Değirmenli Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu olmak üzere 13 takım yarıştı.

D Grubunda mücadele eden Fatih Ortaokulu rakipleriyle oynağı tüm maçlarda namağlup bir şekilde sahadan ayrıldı. Oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan Fatih Ortaokulu, 1 maçta rakibiyle berabere kalarak sağladığı puan üstünlüğü ile 1.'lik kupasını almaya hak kazandı.

Futbol turnuvasında 1. olan Fatih Ortaokulu takımı, Dicle Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Törende Fatih Ortaokulu Müdürü Ahmet Gül, Okulun Müdür Yardımcısı Recep Alpboğa, Fatih Ortaokulu takımını futbol turnuvasına hazırlayan okulun beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda takımın teknik direktörlüğünü yapan Ramazan Aydoğan ve öğrenciler katıldı. Takımın zirveye taşıyan yetenekli öğrencilere madalya da verildi.

Fatih Ortaokulu Müdürü Ahmet Gül, "Öncelikle turnuvayı düzenleyen Halk eğitim merkezi yöneticilerine, turnuva boyunca desteklerini esirgemeyen ilçe milli eğitim müdürümüz Mustafa Sabır'a ve tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Okulumuzun akademik başarının yanında sportif faaliyetlerde de başarılı olması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Bu başarıda emeği geçen başta müdür yardımcılarıma ve beden eğitimi öğretmenimize ve ve bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi başarılarından ötürü kutluyorum." dedi.

Turnuvada 2. takım Yeşilsırt Ortaokulu, 3. takım ise 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır'da Fatih Ortaokulu Futbol Turnuvasında Şampiyon Oldu - Son Dakika

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