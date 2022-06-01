Diyarbakır'da judo müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla düzenlenen, Fetih 638 İller Arası Minikler Judo Şampiyonası sona erdi.

Diyarbakır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonaya, Osmaniye, Bingöl, Batman ve Malatya'dan toplam 150 sporcu katıldı. Seyrantepe Spor Tesisleri'ndeki yeni salonda gerçekleşen müsabakalarda Diyarbakır rüzgarı esti. Diyarbakırlı judocular 8 altın, 13 gümüş ve 12 bronz madalya alarak, hem erkeklerde hem de kızlarda şampiyon oldu.

Judo İl Temsilcisi Osman Gölcük, böylesi anlamlı bir şampiyonada Diyarbakırlı sporcuların elde ettiği başarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Gölcük, "Bu şampiyona bir kez daha altyapımızın güçlü olduğunu gösterdi. Oldukça büyük bir katılımla gerçekleşen müsabakalarda sporcularımız büyük bir deneyim kazandı. Afyonkarahisar'da temmuzda yapılacak olan Türkiye Minikler Judo Şampiyonası öncesi sporcularımızı eksikliklerini gördük. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz. Şampiyonanın ilimizde yapılmasını sağlayan ve destekleyen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su'ya, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'ya teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR