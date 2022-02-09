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Diyarbakır'da Türkiye'nin yerli ve milli sporu 'Hemsball' tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Türkiye'nin yerli ve milli sporu 'Hemsball' tanıtımı yapıldı

09.02.2022 23:39
Diyarbakır'da Türkiye'nin yerli ve milli sporu 'Hemsball' tanıtımı yapıldı

Hemsball oyunu, top, çember, hedef tahtası, alan şeridi ve ayak basma tablası ile oynanan Türkiye'nin yerli ve milli sporu. Oyun, Diyarbakırlılar tarafından da ilgi görürken vatandaşlar, çocuklukta oynadıkları oyuna benzetti.

Hemsball oyunu, top, çember, hedef tahtası, alan şeridi ve ayak basma tablası ile oynanan Türkiye'nin yerli ve milli sporu. Oyun, Diyarbakırlılar tarafından da ilgi görürken vatandaşlar, çocuklukta oynadıkları oyuna benzetti.

2011 yılında Murat Altınay tarafından tasarlanan, 2012 yılında Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından desteklenen ve 2013 yılında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi spor branşı olarak kabul edilen Hemsball, "3'ten 93'e Herkes İçin Hemsball" sloganıyla yola çıkarak Diyarbakır'da tanıtılmaya başlandı.

"Hemsball'ı genci, yaşlısı, çoluk çocuk herkes oynuyor"

Hemsball Diyarbakır İl Temsilcisi Mahsum Alanko, oyunu Diyarbakır'ın merkezi olan Ulu Cami önünde Diyarbakır halkına tanıtmak için geldiklerini belirtti. İyi dönüşler aldıklarını belirten Alanko, "Genci, yaşlısı, çoluk çocuk herkes oynuyor. Herkes büyük bir zevk alıyor. Herkesin oynayabileceği bir spor branşı. Hemsball, 2011 yılında İzmir'de Murat Altınay tarafından icat edildi. 2011 yılından bu yana sürekli gelişme halinde. Gerek Türkiye içi gerekse ülke dışına taşındı. Birçok insana tanıtıldı ve tanıtılmaya da devam ediyor" dedi.

"Amacımız Hemsboll'u Diyarbakır'a tamamen getirmek"

Diyarbakır Kayapınar Hemsboll Antrenörü Rojda Çakmak, Hemsball'ı Diyarbakır'a yeni getirebildiklerini söyledi. Kendilerinin daha önce Hemsball'ı bildiklerini kaydeden Çakmak, "Biz daha önce tanışmıştık. Halka yeni tanıştırıyoruz. Hemsball'a destek olabilecek belediyeler arasında Kayapınarı seçtik. Kayapınar Belediyesi biraz daha spora yatkın. Amacımız Hemsboll'u Diyarbakır'a tamamen getirmek ve güneydoğu bölgesinde Hemsball'ı Diyarbakır'a teslim etmek" diye konuştu.

Hemsball ile yeni tanışan Ahmet Daş, oyunu çok sevdiğini belirterek, kendisine çocukluğunu hatırlattığını söyledi. Hemsball oynayan Serkan Şimşek, oyunu zevkli bulduğunu ve çok beğendiğini aktararak, "Oyunu daha çok yaşlılara tavsiye ediyorum. Yaptıkları hareketler onlara sağlık açısından, fiziksel açıdan iyi olur. Kol ve bacak kaslarının sağlığı için tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Türkiye'nin yerli ve milli sporu 'Hemsball' tanıtımı yapıldı
Diyarbakır'da Türkiye'nin yerli ve milli sporu 'Hemsball' tanıtımı yapıldı
Diyarbakır'da Türkiye'nin yerli ve milli sporu 'Hemsball' tanıtımı yapıldı
Diyarbakır'da Türkiye'nin yerli ve milli sporu 'Hemsball' tanıtımı yapıldı
Diyarbakır'da Türkiye'nin yerli ve milli sporu 'Hemsball' tanıtımı yapıldı
Diyarbakır'da Türkiye'nin yerli ve milli sporu 'Hemsball' tanıtımı yapıldı

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Diyarbakır, Türkiye, oyunlar, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır'da Türkiye'nin yerli ve milli sporu 'Hemsball' tanıtımı yapıldı - Son Dakika Spor


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