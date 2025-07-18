Diyarbakır\'da Yaz Spor Okulları Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz Yaz Spor Okulları, 11 branşta 5 bin 850 çocuğun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, çocukları yaz tatilinde sporla buluşturmak ve fiziksel, zihinsel, sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları, bu yıl 7-17 yaş aralığındaki 5 bin 850 çocuğun katılımıyla start aldı.

Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, hentbol, karate, taekwondo, akıl-zeka oyunları, robotik kodlama ve İngilizce olmak üzere 11 branşta düzenlenen kursların eğitimleri, Sümerpark, Yeniköy Semt Sahası, Gökkuşağı Semt Sahası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Çim Saha, Seyrantepe TOKİ Açık Havuz, Talaytepe Spor Kompleksi, 75 Kapalı Tenis Kortlarında gerçekleştiriliyor.

Yüzme kurslarına katılan çocuklara gözlük ve bone verilirken, diğer branşlarda ise çocuklara çeşitli spor malzeleri desteği verildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Yaz Spor Okulları'na ilişkin bilgi veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Baran Yılmaz, kursların verimli geçmesi için ön hazırlık yaptıklarını söyledi. Yılmaz, "Eğitmenlerimiz önceden branşlarla ilgili tüm eğitimini tamamlayıp çocuklara yönelik nasıl davranacakları, nasıl hareket edecekleri, nasıl eğitim verecekleri ile ilgili süreci planladı. Haziran ayındaki kayıtlarla birlikte Yaz Spor Okulları'na talep fazla oldu" dedi.

En fazla talebin yüzme ve futbola yönelik olduğunu aktaran Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin spor alanında yeni yatırımlar yaptığını ifade etti. Yılmaz, inşaatı biten yeni tesislerin aktif hale gelmesinin ardından önümüzdeki dönemde kurslardan daha çok vatandaşın faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

Yaz Spor Okulları'na katılan çocukların yeteneklerine göre de çalışma yürüttüklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitmenlerimiz kurslarımızda kursiyerlerimizle tek tek ilgileniyor. Voleybolda, futbolda, yüzmede, hentbolda, robotik kodlama ve tüm branşlarımızda yetenekli olan çocuklarımızı ayrıca Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki takımların altyapısına katmayı düşünüyoruz. Eğitmenlerimiz bununla ilgili de çalışma yapıyor. Ayrıca tüm branşlarda da bir scout ekibimiz var. O scout ekibi de tüm branşları tek tek inceleyip yetenekli olan tüm öğrencilerimizi de kulüp bünyesine almak için uğraşıyor."

Kurslara gelme imkanı olmayan kırsal bölgelerdeki çocuklar için de sokakta spor etkinlikleri yaptıklarını anımsatan Yılmaz, okullar kapandığından bu yana 7'si Sur, 3'ü Kayapınar olmak üzere 2 ilçenin 10 kırsal mahallesinde spor etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti. Yılmaz, önümüzdeki süreçte ilçelerdeki spor tesislerinin bitmesiyle kırsal mahalledeki öğrenciler için de yaz spor kursları düzenleyeceklerini ifade etti. - DİYARBAKIR