Diyarbakır DSİ Spor'dan Türk futboluna bir armağan daha

Alt yapıya verdiği önem ve Süper Lig kulüpleri ile milli takımlara kazandırdığı yetenekli futbolcularla isminden söz ettiren Diyarbakır DSİ Spor, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen bir futbolcuyu daha Türk futbolunun hizmetine sundu.

Yeşil -Beyazlı kulübün alt yapısında yetişen 2009 doğumlu Talha Batur, Türk futbolunun alt yapıdaki lokomotifi Altınordu'ya transfer oldu. Bu gelişmeyi büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirten DSİ Spor Kulüp Başkanı Mehmet Derviş Yıldız, "Sadece bölgemizin değil, Türkiye'nin futbolcu fabrikası gibi çalışıyoruz. Bugüne kadar bir çok genç kardeşimizi futbola, üst düzey kulüplere ve milli takımlara kazandıran bir kulübüz. Çok yetenekli olan Talha Batur'u uzun süredir takip eden ve ülkemizin alt yapıdaki lokomotifi olan Altunordu kulübü kendisini bünyesine kattı. Bir çocuğumuzun daha önünü açmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisine başarılar diliyoruz. Nice cevherler keşfetmek umudu ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - DİYARBAKIR