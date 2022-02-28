Diyarbakır Peyasspor Hokey Takımı, İzmir'de namağlup - Son Dakika
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Diyarbakır Peyasspor Hokey Takımı, İzmir'de namağlup

28.02.2022 12:04
Diyarbakır Peyasspor Hokey Takımı, İzmir'de namağlup

Diyarbakır Peyasspor Hokey Takımı, İzmir'de düzenlenen 1. Lig müsabakalarını namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.

Diyarbakır Peyasspor Hokey Takımı, İzmir'de düzenlenen 1. Lig müsabakalarını namağlup tamamlayarak şampiyon oldu. Müsabakaların gol krallığını ise Payassporlu Ali Gaffar Duva 33 golle elde etti.

İzmir'de 22-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalara 10 takım katıldı. 6 gün süren müsabakalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyon olan Peyaspor, rakip fileleri 79 kez havalandırarak, kalesinde 31 gol gördü. Peyaspor'un şampiyon olduğu müsabakalarda, Esenyurt Belediyespor ikinci ve Malatya Hokey Takımı üçüncü oldu. Ligi son iki takım arasında tamamlayan Fatsa Hokey Takımı ile Boybeyi Spor Kulübü bir alt lige düşen takımlar oldu. Büyük çekişmelere sahne olan müsabakalarda Peyasspor'un Milli sporcusu Ali Gaffar Duva, 33 golle şampiyonanın gol kralı oldu.

Peyasspor Asbaşkanı Ali Fuat Koyun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İzmir'de çok önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Koyun, Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri iyi bir hazırlık döneminin karşılığını aldıklarını vurguladı. Koyun, İzmir'de kendilerine büyük bir gurur yaşatan sporcu ve teknik ekibe teşekkür ettiklerini kaydetti.

İzmir'de harika maçlar çıkardıklarını ve şampiyonluk elde ettiklerini belirten Koyun, "Alın terimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Hedefimiz artık Avrupa kupalarında boy göstermektir" dedi.

Koyun, kendilerine destek veren Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'yu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Mehmet Kesen'e ve Şube Müdürü Veysel Doğan'a teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır Peyasspor Hokey Takımı, İzmir'de namağlup - Son Dakika


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