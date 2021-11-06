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Diyarbakırlı kızlar karatede fark oluşturuyor - Son Dakika

Diyarbakırlı kızlar karatede fark oluşturuyor

06.11.2021 11:26
Diyarbakırlı kızlar karatede fark oluşturuyor

Savunma sporu olarak bilinen karateye olan ilgileri gün geçtikçe artan Diyarbakırlı kız çocukları ve kadınlar, sporcu olma hayaliyle karate salonlarına akın ediyor.

Savunma sporu olarak bilinen karateye olan ilgileri gün geçtikçe artan Diyarbakırlı kız çocukları ve kadınlar, sporcu olma hayaliyle karate salonlarına akın ediyor.

Aralarında 6 milli sporcunun da bulunduğu kadın karatecilerin çalışmalarını ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, kadınların spora olan ilgisinin toplumda farkındalık meydana getirdiğini ifade etti. Son yıllarda yıldızı parlayan spor branşları arasında yer alan karate, Diyarbakır'da kadınlar arasında büyük rağbet görüyor. Savunma amaçlı olmanın yanı sıra sporcu olma hayaliyle bu sporu tercih eden genç kızların ve kadınların ilgisi gün geçtikçe yükseliyor. Milli takım antrenörü Mehmet Yazar yönetiminde çalışan karateci kadınlara AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'ndan moral ve motivasyon desteği geldi. Çalışma yaptıkları salonda, aralarında 6 milli sporcunun da bulunduğu kadın sporcuları ziyaret eden Beyoğlu, cesaret ve öz güvenlerinden dolayı tebrik ederek desteğini dile getirdi.

"Kadınların mücadelesi spor alanlarını güzelleştiriyor"

Sporcularla bir süre sohbet edip çalışmalarını izleyen Beyoğlu, kadınların spora olan ilgisinin farkındalık oluşturduğunu söyledi. Beyoğlu, "Spor alanları kadınların mücadelesiyle güzelleşiyor. Başta karate olmak üzere çeşitli spor branşlarında büyük bir azim ortaya koyan kızlarımızı tebrik ediyorum. Çalışmaları heyecanla takip ettim, cesaret ve öz güvenlerinden dolayı gurur duydum. Bir anne olarak, bir kadın olarak her zaman ve her koşulda yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum" dedi.

Antrenör Mehmet Yazar da bu ziyaretin kadın sporcuların mücadelesine değer kattığına dikkat çekerek Dürdane Beyoğlu'na teşekkür etti. Yazar, yapmış oldukları çalışmalara tam destek veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun tutumunun da anlamlı bir örnek oluşturduğunu kaydetti. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı kızlar karatede fark oluşturuyor
Diyarbakırlı kızlar karatede fark oluşturuyor
Diyarbakırlı kızlar karatede fark oluşturuyor
Diyarbakırlı kızlar karatede fark oluşturuyor
Diyarbakırlı kızlar karatede fark oluşturuyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakırlı kızlar karatede fark oluşturuyor - Son Dakika Spor


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