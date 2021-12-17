- Diyarbakırlı Sultan dünya ikincisi oldu

DİYARBAKIR - Tayland'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Diyarbakırlı sporcu Sultan Zilan, Dünya şampiyonasında Amerikalı rakibine yenilerek dünya ikincisi oldu.

Tayland Bangkok'ta 5-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen büyükler U23 Dünya Şampiyonasında Diyarbakırlı Sultan Zilan, 57 kilo kadınlarda ilk maçında Vietnamlı rakibini yendi. İkinci maçında Uruguay'ı nakavt ederek finale kaldı. Zilan, finalde karşılaştığı Amerikalı rakibine yenilerek yurda 2'incilikle döndü.

Antrenör bir babanın kızı olduğunu söyleyen Zilan, Sur ilçesinde kendi gibi sporcu ailesiyle yaşadığını ifade etti. Tüm dünyada hem Türkiye'yi hem de Diyarbakır'ı başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığı aktaran Zilan, "Babamın yönlendirmesiyle spora başladım. Kicboks ve muay thai yapıyorum. Kicboksta abimle birlikte Dünya şampiyonasına katıldık, ikimizde dünya 3'üncüsü olduk. Aralık ayında Taylan'da muay thai dünya ikincisi oldum" dedi.

"Bayrağımızı dalgalandırmak çok farklı bir duygu"

Sur olaylarında sıkıntı yaşadığını ve çatışmalardan dolay zorlu şartlar altında antrenman yaptığını kaydeden Zilan, "Buna rağmen yılmadım. Spor salonumuz ve evimiz Sur'daydı. Çatışmalarından dolayı antrenmanlara parkta ve sokakta devam ediyorduk. Zorlu koşullar bizi ailecek daha güçlendirdi. Bayrağımızı dünyada dalgalandırmak benin için bir gurur ve çok farklı bir duygu" diye konuştu.

"Bu sevinci iki farklı biçimde yaşıyorum"

Milli sporcu babası olan antrenör Abdullatif Zilan, kızı Sultan'ın başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Zilan, "Tüm çocuklarımı ve sporcularımı milli takım için yetiştiriyorum. Diğer çocuklarımda sporcu ve Türkiye'yi birçok başarıyla temsil ettiler. Sultan, Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Tayland'da ikincilik aldı. Bu tarif edilemez bir duygu. Hem kızımın hem de kendimdi yetiştirdiğim bir sporcunun başarısı bana iki farklı sevinci yaşattı" dedi.