Diyarbakırspor'a hibe edilen 100 dönümlük arsa tartışma konusu - Son Dakika
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Diyarbakırspor'a hibe edilen 100 dönümlük arsa tartışma konusu

14.06.2022 10:07
Diyarbakırspor'a hibe edilen 100 dönümlük arsa tartışma konusu

Diyarbakırspor'a 18 yıl önce Vali Efkan Ala döneminde ve Ahmet Göksu'nun kulüp başkanlığı zamanında hayırsever bir vatandaş tarafından kulübe tesis yapılması için hibe edilen 100 dönümlük arsanın mevcut kulüp yönetimi tarafından satılmak istenmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Diyarbakır spor'a 18 yıl önce Vali Efkan Ala döneminde ve Ahmet Göksu'nun kulüp başkanlığı zamanında hayırsever bir vatandaş tarafından kulübe tesis yapılması için hibe edilen 100 dönümlük arsanın mevcut kulüp yönetimi tarafından satılmak istenmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Eski kulüp başkanı Şehmus Akyıl, iddialara göre mevcut başkan Siyabend Aydın ve ekibinin arsanın üzerindeki "satılamaz" şerhini kaldırmak için avukatlar aracılığıyla mahkemeye başvurduğunu dile getirerek tepki gösterdi. Sosyal medyada açıklama yapan Akyıl, buna asla izin vermeyeceklerini ifade ederek kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı.

Akyıl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Diyarbakırspor'u şampiyon yapacağız parolasıyla takımın yönetimini 2 yıldır işgal edenler, değil başarı, adeta takımı karanlık günlerine döndürüp süper amatöre kadar düşüren yöneticilerin gerçek niyetleri, Diyarbakır 7. Asliye Mahkemesi'ne vermiş oldukları arazi üzerindeki ihtiyati tedbirin kaldırılması dilekçeleriyle belgelenmiştir. Ahmet Göksu başkan döneminde hayırsever bir taraftar tarafından kulübe tesis yapılması için bağışlanan bu arazi üzerinde oynanan bu kirli oyun için tüm spor kamuoyunu ve Diyarbakırsporluyum diyen herkesi bu rezaleti engellemeye davet ediyorum. Bu kulübü rant kapısı gören zihniyetleri bu kulüpten uzaklaştırmak hepimizin görevidir." - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakırspor, Ahmet Göksu, Diyarbakır, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakırspor'a hibe edilen 100 dönümlük arsa tartışma konusu - Son Dakika

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