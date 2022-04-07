Diyarbekirspor'da hedef ligde kalmak - Son Dakika
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Diyarbekirspor'da hedef ligde kalmak

07.04.2022 15:20
Diyarbekirspor'da hedef ligde kalmak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılarak son 5 haftaya rakiplerine göre avantajlı giren Diyarbekirspor, Pazar günü deplasmanda yapacağı Serik Belediyespor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılarak ligden düşme korkusundan tamamen kurtulmak istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılarak son 5 haftaya rakiplerine göre avantajlı giren Diyarbekirspor, Pazar günü deplasmanda yapacağı Serik Belediyespor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılarak ligden düşme korkusundan tamamen kurtulmak istiyor.

Geçen hafta kendisi gibi ligde kalma hedefi olan Turgutluspor'u yenerek puan cetvelinde rahat nefes alan Diyarbekirspor, Pazar günü Antalya'da zorlu ve kritik bir maça daha çıkacak. 38 puanı olan Diyarbekirspor, 36 puanlı Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeşil-Kırmızılı takım, şiddetle galibiyete ihtiyacı olan rakibini yenerek 2.Lig'deki ilk sezonunda küme düşme tehlikesini tamamen atlatmak istiyor.

Maçın hakemi Kocaeli'nden

Serik İsmail Oğan Stadı'nda saat 14.00'de başlayacak maçın hakemi Kocaeli'nden Ömer Tolga Güldibi olarak açıklandı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maçı Diyarbekirspor 3-0 kazanmıştı.

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Diyarbekirspor'da hedef ligde kalmak

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Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Antalya, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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