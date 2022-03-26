Diyarbekirspor, evinde aldığı galibiyetle nefes aldı - Son Dakika
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Diyarbekirspor, evinde aldığı galibiyetle nefes aldı

26.03.2022 18:14
Diyarbekirspor, evinde aldığı galibiyetle nefes aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Diyarbekirspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşe'yi 1-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir 3 puan aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Diyarbekirspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşe'yi 1-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir 3 puan aldı.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan Diyarbekirspor-Ergene Velimeşespor maçı heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. 45+1. dakikada hakem Batuhan Gültek, rakip ceza sahası içerisinde elle oynamadan dolayı Diyarbekirspor lehine penaltı verdi. Baran Işık, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 1-0 yaptı.

Yedek kulübesinde kırmızı kart

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ikinci 45 dakikada hakemin cebinden 7 sarı ve 1 kırmızı olmak üzere 8 kart çıktı. Yedek kulübesinde yer alan Diyarbekirsporlu Emrullah Sayar, hakeme yönelik tepkisi nedeniyle 4.hakemin uyarısıyla 90+2.dakikada kırmızı kart gördü.

Puan cetvelinde rahatladı

Sahadan 3 puanla ayrılan Diyarbekirspor, puanını 35'e yükselerek iki haftada iki önemli galibiyete imza attı. Konuk takım ise 27 puanda kaldı. Diyarbekirspor, 30 Mart Çarşamba günü deplasmanda Sakaryaspor ve 3 Nisan Pazar günü de Diyarbakır'da Turgutluspor'la karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR

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Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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