Diyarbekirspor, tesis sorununu çözemediği için İstanbul'a taşınıyor - Son Dakika
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Diyarbekirspor, tesis sorununu çözemediği için İstanbul'a taşınıyor

07.07.2022 11:20
Diyarbekirspor, tesis sorununu çözemediği için İstanbul'a taşınıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor'un kentte barınacak tesis bulamaması kamuoyunda büyük tepki çekti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor'un kentte barınacak tesis bulamaması kamuoyunda büyük tepki çekti. Kulüp yönetimi, yaşanan soruna çözüm bulunamadığı için yeni sezonda takımın İstanbul'a taşınacağını ve maçtan maça Diyarbakır'a geleceğini açıkladı.

Yeni sezonun başlamasına iki aydan az bir zaman kala Diyarbekirspor'daki tesis sorunu devam ediyor. Kent içinde tesis bulamayan, yaptığı girişimlerden ve görüşmelerden sonuç alamayan kulüp yönetiminin bu durumda takımın İstanbul'da kalıp maçtan maça Diyarbakır'a geleceğini ilan etmesi yankı uyandırdı. 2. Lig'deki bir kulübün adını ve armasını taşıdığı şehirde tesis bulamaması tepkilere neden oldu. Spor adamları, kurumların duyarsızlığına dikkat çekerek, bu tablonun Diyarbakır'ın imajına zarar verdiği görüşünde birleşiyor.

"Tesis krizi, kentin imajına büyük zarar veriyor"

Uzun yıllar Diyarbakırspor'da futbol şube sorumlusu ve yönetici olarak görev yapan Salih Akçadağ, Diyarbekirspor'un yaşadığı sıkıntıyı derin bir üzüntü ile takip ettiğini söyleyerek, sorunun bir an önce çözülmesi için kent bileşenlerine çağrıda bulundu. Akçadağ, Diyarbakır'ın ismini ve armasını taşıyan profesyonel ligdeki bir kulübün bu sorunu yaşamasının kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Kentimizin böyle bir olayla gündeme gelmesi kentimizin imajına ciddi zarar vermektedir. Diyarbakır'a yakışmayan bu sorun bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Herkes elini taşın altına sokmalıdır" dedi.

"Herkesi Diyarbekirspor'a destek olmaya davet ediyorum"

Yaşanan sorunun sadece Diyarbekirspor'un değil, şehrin meselesi haline geldiğini anlatan Salih Akçadağ, sorumluluk makamındakilerin ellerini taşın altına sokması gerektiğini söyledi. Akçadağ, "Diyarbakır'ın adını ve armasını taşıyan profesyonel bir kulübümüzün kendi kentinde kalacak tesis bulamamasının hiçbir izahı olamaz. Diyarbakırspor'un misyonunu devam ettirme hedefiyle yola çıkan Diyarbekirspor, bu kentin takımıdır ve herkes sahip çıkmak zorundadır. Bu konunun gündeme gelmesi bile kentimiz adına üzüntü vericidir. Mesele Diyarbekirspor'un meselesi olmaktan çıkmıştır. Tesis sorunu bir an önce çözülmeli ve Diyarbekirspor burada kalmalıdır. Kentin tüm bileşenleri soruna el atmalıdır. Diyarbakır artık gaflet uykusundan uyanmalı ve futbolda hak ettiği yükselişi tekrar yakalamalıdır. Ben herkesi Diyarbekirspor'a bu aşamada destek olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakırspor, Diyarbakır, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbekirspor, tesis sorununu çözemediği için İstanbul'a taşınıyor - Son Dakika

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