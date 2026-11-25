Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularında görülen dizanteri vakaları nedeniyle ertelenen CEV Challenge Kupası 16'lı final turu maçları, 2 ve 3 Aralık'ta Yunanistan'da oynanacak.

Aras Kargo Kulübü ve Yunan ekibi ZAON'un ortak açıklamasına göre eşleşmenin hem ilk maçı hem de rövanşı, başkent Atina'daki Zirineio Spor Salonu'nda yapılacak.

İzmir temsilcisi, takımdaki dizanteri vakaları sebebiyle birçok sporcusunun tedavisinin sürdüğünü aktarmıştı.